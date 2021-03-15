В центре Волгограда «нулевку» частично закрывают для движения по ночам





С 16 марта рокадная дорога на участке от улицы Комсомольской до 7-ой Гвардейской будет недоступна для проезда с 20.00 до 07.00. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, завтра на нижней террасе набережной строители пешеходного моста приступают к монтажу пролетных конструкций. Собранные металлические конструкции общим весом 300 тонн установят на опоры с помощью тяжелой техники. На какой период времени вводятся ограничения для автомобилистов – пока неизвестно.

Напомним, данные работы планировались еще в феврале, но были перенесены. Подрядная организация приняла решение изменить технологию сварки конструкций, что потребовало привлечения дополнительной техники и оборудования. Как заверяют строители, на общий срок возведения объекта данные обстоятельства не повлияют.

Длина пешеходной эстакады, которая соединит улицу Чуйкова с прибрежной зоной отдыха, составит 80 метров, ширина – 18 метров.

Работы по благоустройству участка набережной на отрезке от центральной лестницы до бронекатера, включая строительство амфитеатра на 2300 мест, должны завершиться до конца этого года.

Фото: 9 февраля 2021 года.