В центре Волгограда «нулевку» частично закрывают для движения по ночам

Общество 15.03.2021 11:27
0
15.03.2021 11:27
С 16 марта рокадная дорога на участке от улицы Комсомольской до 7-ой Гвардейской будет недоступна для проезда с 20.00 до 07.00. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, завтра на нижней террасе набережной строители пешеходного моста приступают к монтажу пролетных конструкций. Собранные металлические конструкции общим весом 300 тонн установят на опоры с помощью тяжелой техники. На какой период времени вводятся ограничения для автомобилистов – пока неизвестно.
Напомним, данные работы планировались еще в феврале, но были перенесены. Подрядная организация приняла решение изменить технологию сварки конструкций, что потребовало привлечения дополнительной техники и оборудования. Как заверяют строители, на общий срок возведения объекта данные обстоятельства не повлияют.
Длина пешеходной эстакады, которая соединит улицу Чуйкова с прибрежной зоной отдыха, составит 80 метров, ширина – 18 метров.
Работы по благоустройству участка набережной на отрезке от центральной лестницы до бронекатера, включая строительство амфитеатра на 2300 мест, должны завершиться до конца этого года.
Фото: 9 февраля 2021 года.
Реклама
В Волгограде два треснувших дома признали аварийными15.03.2021 12:10
Общество 15.03.2021 12:10
Более 1000 волгоградских школьников приняли участие в онлайн-уроках «Осторожно - поезд!»15.03.2021 11:47
Общество 15.03.2021 11:47
«Должны быть готовы»: волгоградский губернатор озвучил неблагоприятный прогноз по весеннему паводку15.03.2021 11:22
Общество 15.03.2021 11:22
В Волгограде на сжигание чучела Масленицы пришли 70 тысяч горожан15.03.2021 10:10
Общество 15.03.2021 10:10
Корни беспощадно разрушают руины исторического дома в Волгограде15.03.2021 09:19
Общество 15.03.2021 09:19
Стали известны итоги оптимизации волгоградской медицины за 10 лет14.03.2021 21:01
Общество 14.03.2021 21:01
Чучело Масленицы в Волгограде сгорело за 12 минут (ВИДЕО)14.03.2021 17:29
Общество 14.03.2021 17:29
Блин, это Масленица: волгоградцы встретились на первом разрешенном празднике после пандемии14.03.2021 16:06
Общество 14.03.2021 16:06
Суточная смертность от коронавируса снизилась в Волгоградской области14.03.2021 15:27
Общество 14.03.2021 15:27
В Волгоградской области нашли системные нарушения в реализации программы переселения из аварийного жилья14.03.2021 13:48
Общество 14.03.2021 13:48
Бесплатными блинами завлекают волгоградцев на Широкую Масленицу14.03.2021 11:06
Общество 14.03.2021 11:06
12-метровой Масленице в Волгограде надели медицинскую маску13.03.2021 16:40
Общество 13.03.2021 16:40
Дома стены не помогли: в Волгоградской области еще семь человек скончались от коронавируса13.03.2021 13:01
Общество 13.03.2021 13:01
Пожилых жителей Волгоградской области "выпустят на свободу" 1 апреля13.03.2021 08:55
Общество 13.03.2021 08:55
На параде Победы в Волгограде покажут ракетную технику12.03.2021 18:01
Общество 12.03.2021 18:01
Реклама