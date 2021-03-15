



Лобовое столкновение автомобиля "ВАЗ-2114" и грузовика произошло на трассе "Волгоград - Каменск -Шахтинский" в Калачевском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в результате ДТП водитель легкового автомобиля был осмотрен медиками на месте, от госпитализации он отказался.





По предварительной информации, 29-летний водитель "ВАЗа" был пьян. На 75 км автодороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Мерседес" с полуприцепом. В результате аварии от легковушки осталась только груда металлолома.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области