Происшествия 15.03.2021 10:28
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15.03.2021 10:28
Лобовое столкновение автомобиля "ВАЗ-2114" и грузовика произошло на трассе "Волгоград - Каменск -Шахтинский" в Калачевском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в результате ДТП водитель легкового автомобиля был осмотрен медиками на месте, от госпитализации он отказался.
По предварительной информации, 29-летний водитель "ВАЗа" был пьян. На 75 км автодороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Мерседес" с полуприцепом. В результате аварии от легковушки осталась только груда металлолома.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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