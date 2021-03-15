



Более 1000 волгоградских школьников приняли участие в онлайн-уроках «Осторожно - поезд!». Это совместный проект сотрудников Волгоградского региона ПривЖД и специалистов Волгоградского техникума железнодорожного транспорта – филиала РГУПС. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, главная цель проекта – напомнить подросткам о важности неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В ходе занятий подросткам рассказали о несчастных случаях, произошедших на железной дороге в границах Волгоградской области, а также показали тематические видеоролики. С целью закрепления полученных знаний в заключительной части занятий проводились блиц-викторины.

Наряду с волгоградскими школьниками в занятиях участвовали подростки из Светлоярского, Клетского, Палассовского, Алексеевского и Новоаннинского районов Волгоградской области, а также из городов Ленинск и Волжский.