Общество 15.03.2021 11:47 Новости компаний
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15.03.2021 11:47 Новости компаний
Более 1000 волгоградских школьников приняли участие в онлайн-уроках «Осторожно - поезд!». Это совместный проект сотрудников Волгоградского региона ПривЖД и специалистов Волгоградского техникума железнодорожного транспорта – филиала РГУПС. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, главная цель проекта – напомнить подросткам о важности неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
В ходе занятий подросткам рассказали о несчастных случаях, произошедших на железной дороге в границах Волгоградской области, а также показали тематические видеоролики. С целью закрепления полученных знаний в заключительной части занятий проводились блиц-викторины.
Наряду с волгоградскими школьниками в занятиях участвовали подростки из Светлоярского, Клетского, Палассовского, Алексеевского и Новоаннинского районов Волгоградской области, а также из городов Ленинск и Волжский.
В ПривЖД напоминают: в целях обеспечения безопасности запрещается ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства, подниматься на крыши вагонов. Категорически запрещается приближаться к контактной сети. Необходимо помнить, что прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону и надетый капюшон снижают бдительность. В результате дети могут не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, и не заметить приближающийся состав.
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