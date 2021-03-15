Волгоградский производитель суперполезной овсянки представил новинки продукции

Экономика 15.03.2021 09:05 Реклама
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15.03.2021 09:05 Реклама
Крупнейшее предприятие на юге России по производству зерновых хлопьев ООО «Арчеда-продукт» представило дополнительные линейки своей продукции на выставке «Агропромышленный комплекс 2021». Как сообщила ИА «Высота 102» генеральный директор предприятия Светлана Овчинцева, в начале 2021 года компания выпустила новые продукты под торговыми марками «Крупно» и «Делика».
Новая линейка «Крупно» – это разнообразные зерновые хлопья высокого качества переработки из натурального сырья, разработанные в соответствии с предпочтениями потребителей. В широкую ассортиментную линейку входят продукты из овса ржи, ячменя, пшеницы, риса, гречки, проса.
«Делика» включает в себя готовые гарниры и каши моментального приготовления. Вся линейка вырабатывается из отборного сырья, выращенного в экологически чистых регионах России.
В ближайшем будущем ООО «Арчеда-продукт» планирует выпустить на рынок набирающие популярность экструдированные отруби, а также продукты детского питания.
Продукция будет доступна во всех ценовых сегментах: эконом, средний, средний+ и премиум.
Специалисты компании тщательно подходят к выбору сырья для своей продукции. Только в этом году представители предприятия объездили практически всю европейскую часть России, чтобы найти качественный, подходящий для переработки овес. ООО «Арчеда-продукт» сотрудничает с более 30 поставщиками из Волгоградской, Саратовской, Воронежской, Рязанской, Тульской областей и других регионов России.
«Для нас превыше всего – качество. До превращения в готовую продукцию сырье проходит тщательные лабораторные испытания. Основной критерий отбора – экологичность и соответствие всем стандартам здорового питания. Наша задача амбициозная – сделать быстрое питание вкусным и полезным», – поделилась Светлана Овчинцева.
Современные технологии, швейцарское оборудование «Buhler» позволяют при переработке и очистке зерновой культуры сохранить поверхностные слои зерна со всеми биологически активными веществами и пищевыми волокнами.
По словам генерального директора, потребитель стал более внимательным к составу продукта и выбирает только то, что не содержит ГМО и другие вредные добавки. Особое внимание производитель отводит и времени на приготовление их продукции.
«Правильное питание очень важно для поддержания здоровья. Продукция у нас на 100% натуральная, без добавления ароматизаторов, пищевых добавок и консервантов. Мы понимаем, что время для потребителя стоит сейчас очень дорого. Поэтому перед нами задача – создать на рынке сегмент быстрого и здорового питания. Приготовить быстро, вкусно и полезно – это мечта любой хозяйки», – рассказала Светлана Овчинцева.
Среди задач предприятия и увеличение производственных мощностей, и расширение экспорта. ООО «Арчеда-продукт» экспортирует продукцию в Армению, Азербайджан и Грузию. В планах у компании начать поставки в Молдавию, Белоруссию и Казахстан.
В настоящее время предприятие из Волгоградской области ведет переговоры о сотрудничестве с Китаем.
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