Общество

Чучело Масленицы в Волгограде сгорело за 12 минут (ВИДЕО)

Общество 14.03.2021 17:29
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14.03.2021 17:29




Двенадцатиметровое чучело Масленицы, установленное около музея «Россия – моя история» в Волгограде, сгорело за 12 минут. 

Как сообщает ИА «Высота 102», это традиционное действо стало апофеозом праздника, который сегодня проходил в городе по случаю последнего дня Масленицы и символизировал  проводы зимы и встречу долгожданного тепла. 

Между тем, по прогнозам синоптиков, вся следующая неделя пройдет под знаком температурных качелей. Днем температура будет подниматься выше нуля, но ночью небольшие морозы будут возвращаться. 

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