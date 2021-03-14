Чучело Масленицы в Волгограде сгорело за 12 минут (ВИДЕО)











Двенадцатиметровое чучело Масленицы, установленное около музея «Россия – моя история» в Волгограде, сгорело за 12 минут.





Как сообщает ИА «Высота 102», это традиционное действо стало апофеозом праздника, который сегодня проходил в городе по случаю последнего дня Масленицы и символизировал проводы зимы и встречу долгожданного тепла.





Между тем, по прогнозам синоптиков, вся следующая неделя пройдет под знаком температурных качелей. Днем температура будет подниматься выше нуля, но ночью небольшие морозы будут возвращаться.



