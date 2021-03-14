Общество 14.03.2021 16:06
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14.03.2021 16:06
Тысячи волгоградцев устремились на празднование последнего дня Масленицы, который проходит в эти минуты в пойме реки Царица около музея «Россия – моя история».
Собраться такому количеству народа в одном месте разрешили впервые после года действия различных запретов из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», многие горожане, уставшие от ограничений, длившихся почти год, даже не облачились в привычные маски, хотя власти Волгограда предупреждали о необходимости использования средств индивидуальной защиты во время праздника, и с удовольствием присоединились к развернувшемуся здесь действу – или в качестве зрителей, или в качестве участников.
Выступления творческих коллективов, традиционные угощения в виде блинов, шашлыка и горячего чая, соревнования на силу и ловкость – без этого на Масленице никуда. Как и было обещано, волгоградцев угощали бесплатными блинами, которые пекли прямо на малой сцене, где пели и танцевали молодые артисты. А вот своеобразной смотровой площадки на Астраханском мосту, где на праздник можно было бы полюбоваться сверху, на этот раз не было: пешеходный тротуар со стороны музея закрыли.
На празднике были замечены губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Волгограда Виталий Лихачев.
Между тем, своего часа ждет 12-метровое чучело Масленицы. Как и положено, в конце праздника чучело сожгут и тем самым окончательно прогонят зиму, которая, по иронии судьбы, сегодня утром вновь напомнила о себе легким снегопадом.
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