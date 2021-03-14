Общество

Суточная смертность от коронавируса снизилась в Волгоградской области

Общество 14.03.2021 15:27
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14.03.2021 15:27


В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода от коронавируса. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе. Напомним, в последние недели в регионе регистрировалось от 5 до 7 смертей от ковида. Среди скончавшихся – 71-летняя волгоградка, 64-летний житель Волжского, 62-летняя камышанка и 66-летний пенсионер из Михайловского района. Всего в области уже 862 человека стали жертвами пандемии. 
Всего в регионе за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 134 человека, при этом 128 человек вылечились. 

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