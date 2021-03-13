Расследования

Бывшие школьники - о "сладкой жизни" криминальной учительницы из Волгограда

Расследования 13.03.2021 20:23
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13.03.2021 20:23


В социальных сетях бывшие ученики школы №56 Волгограда рассказали о сладкой и красивой жизни учительницы Татьяны Петровой, которая сейчас находится в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.  ИА «Высота 102» удалось поговорить с теми, кого когда-то учила Татьяна Борисовна правилам «жи-ши» и кому объясняла, что не нужно быть такой, как Коробочка из произведения «Мертвые души». 
Вокруг громкой истории об аресте учителя русского языка и литературы, которую обвиняют  в дерзком обмане свыше 20 человек на 9 с лишним миллионов рублей, разразился грандиозный спор. Среди комментаторов в пабликах нашлись бывшие ученики Петровой, которые были в шоке от проделок преподавателя. 
«По ней было видно, что она далеко не бедная женщина. Всегда приезжала на хороших машинах и ходила в вещах, похожих на брендовые, с соответствующими аксессуарами», - вспоминает бывший ученик Петровой.
На уроках Татьяна Борисовна могла устраивать чаепития, где угощала детей сладостями и не только.
«Каждый раз, когда мы приходили в ее кабинет, она нас баловала различными вкусняшками, например, что-то с «KFC» или из «Додо Пиццы». У нее были красивые часы с камнями - золотые или под золото, не могу сказать. И новый iPhone», - говорит одна ученица.
Некоторые пользователи соцсетей сравнили Татьяну Борисовну с героем комедийной программы «Наша Russia» Снежаны Денисовны, которая тоже не чуралась залезть в чужой кошелек. Но не все считают Петрову исключительно отрицательным персонажем. Знакомые с Татьяной Борисовной разделились на два лагеря. Так, на вопрос о методах преподавания бывшие ученики отвечают по разному. Первые утверждают, что учителем она была не самым лучшим. Если ребенок не понимал с первого раза, то женщина просто не стремилась это исправить. Вторые же заверяют, что она была добрым, жизнерадостным и внимательным наставником.
Одна из родительниц, которая хорошо общалась с Татьяной Петровой, вспоминает о ней только хорошее. По словам женщины, ее сын всегда с радостью шел на уроки русского языка. Даже после окончания школы он часто приходил к Татьяне Борисовне в гости.
«Я ее бывшая ученица, мой сын учился у нее 2 года. Никогда не скажу плохого о ней, я ей очень благодарна. На  уроки Петровой хотелось идти. Мой сын сказал, что в любом случае не отвернется от нее и будет с ней общаться», - объяснила свою позицию волгоградка.  
Защитники Петровой считают, что часть вины лежит и на самих потерпевших. Ведь их никто не принуждал заключать сомнительную сделку с женщиной, которую они едва знали.  
«Даже, если это правда, то те, кто шли на это, знали все. И соглашались на эту аферу. Получается они тоже мошенники по факту?», - задается вопросом один из собеседников информагентства.
Напомним, учителя Татьяну Петрову с 43-летним стажем из Волгограда обвиняют в многомиллионной афере. Преподавательница  предлагала волгоградцам брать миллионные кредиты в банке и отдавать часть средств ей. Свою аферу, как заявляют потерпевшие, женщина прикрывала липовой федеральной программой по повышению  финансового рейтинга региона. Также она сочиняла, что ее муж работает в охране губернатора Волгоградской области. 

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