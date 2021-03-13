Спорт

Болельщики раскритиковали главного тренера волгоградского "Ротора" после поражения от "Урала"

Спорт 13.03.2021 14:07
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13.03.2021 14:07


Сегодня в Екатеринбурге состоялся очередной матч в рамках 22-ого тура первенства РПЛ – волгоградский «Ротор» играл с «Уралом». Как сообщает ИА «Высота 102», в первом тайме первый опасный момент создали футболисты «Ротора». Нападающий гостей Андреас Понсе ударом головы отправил мяч в перекладину. После чего игроки «Урала» перехватили инициативу, заставив соперников избрать тактику обороны. В концовке первой половине встречи игрок «Ротора» Николай Кипиани получил травму в борьбе за мяч с футболистом хозяев поля и был заменен на Фламариона. Однако первый тайм закончился без голов. 
Во втором тайме «Ротор» и вовсе сдал, не создав ни одного острого момента. Зато хозяева воспользовались своим колоссальным преимуществом и в конечном итоге его реализовали, забив единственный и решающий гол на 83-ой минуте. 
Пока «Ротор» остается на  13-ом месте в турнирной таблице, имея 18 очков. Болельщики уже эмоционально отреагировали на поражение волгоградского клуба. В соцсетях они обрушились с критикой на главного тренера волгоградцев Александра Хацкевича, обвиняя его в чересчур оборонительной игре и в слишком поздних заменах. 
Фото ФК "Урал" ВКонтакте.   

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