Болельщики раскритиковали главного тренера волгоградского "Ротора" после поражения от "Урала"

Спорт 13.03.2021 14:07
0
13.03.2021 14:07
Сегодня в Екатеринбурге состоялся очередной матч в рамках 22-ого тура первенства РПЛ – волгоградский «Ротор» играл с «Уралом». Как сообщает ИА «Высота 102», в первом тайме первый опасный момент создали футболисты «Ротора». Нападающий гостей Андреас Понсе ударом головы отправил мяч в перекладину. После чего игроки «Урала» перехватили инициативу, заставив соперников избрать тактику обороны. В концовке первой половине встречи игрок «Ротора» Николай Кипиани получил травму в борьбе за мяч с футболистом хозяев поля и был заменен на Фламариона. Однако первый тайм закончился без голов.
Во втором тайме «Ротор» и вовсе сдал, не создав ни одного острого момента. Зато хозяева воспользовались своим колоссальным преимуществом и в конечном итоге его реализовали, забив единственный и решающий гол на 83-ой минуте.
Пока «Ротор» остается на 13-ом месте в турнирной таблице, имея 18 очков. Болельщики уже эмоционально отреагировали на поражение волгоградского клуба. В соцсетях они обрушились с критикой на главного тренера волгоградцев Александра Хацкевича, обвиняя его в чересчур оборонительной игре и в слишком поздних заменах.
Фото ФК "Урал" ВКонтакте.
Реклама
РФС оштрафовал волгоградский "Ротор" за проделки пьяных фанатов12.03.2021 14:21
Спорт 12.03.2021 14:21
Волгоградский «Ротор» и «Химки» сыграли вничью06.03.2021 18:45
Спорт 06.03.2021 18:45
Волгоградский «Ротор» одержал первую победу после зимнего перерыва над «Тамбовом» - 3:126.02.2021 21:21
Спорт 26.02.2021 21:21
Фитнес-клуб «REFORMA» приглашает волгоградцев на тренировки нового формата12.02.2021 09:52
Спорт 12.02.2021 09:52
Под Волгоградом старый стадион восстановят до уровня «Лужников»28.01.2021 12:30
Спорт 28.01.2021 12:30
Игрока волгоградского «Ротора» не взяли в Турцию из-за подозрения на коронавирус16.01.2021 13:50
Спорт 16.01.2021 13:50
Волгоградский «Ротор» убывает на берег турецкий07.01.2021 08:45
Спорт 07.01.2021 08:45
Волгоградский «Ротор» открыл свой магазин30.12.2020 16:54
Спорт 30.12.2020 16:54
Глобальная перестройка не нужна: волгоградские болельщики и эксперты подводят итоги межсезонья «Ротора»20.12.2020 18:54
Спорт 20.12.2020 18:54
Волгоградский «Ротор» выиграл у тульского "Арсенала" - 1:016.12.2020 21:03
Спорт 16.12.2020 21:03
Волгоградский «Ротор» впервые за 16 лет одержал домашнюю победу в РПЛ12.12.2020 17:12
Спорт 12.12.2020 17:12
Волгоградский «Ротор» с разгромным счетом проиграл «Краснодару» - 0:505.12.2020 21:57
Спорт 05.12.2020 21:57
Волгоградский «Ротор» после двух безответных голов от "Спартака" рухнул на последнее место в РПЛ29.11.2020 22:05
Спорт 29.11.2020 22:05
Волгоградский «Ротор» разошелся миром с «Уралом» - 0:022.11.2020 19:39
Спорт 22.11.2020 19:39
Главный арбитр матча волгоградского «Ротора» и «Урала» попал под подозрение21.11.2020 11:53
Спорт 21.11.2020 11:53
Реклама