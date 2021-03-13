Дома стены не помогли: в Волгоградской области еще семь человек скончались от коронавируса





В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксировано 137 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, 131 человек вылечился от этого заболевания. Больше всего заболевших - в Волгограде (58 человек). Новые случаи также зафиксированы еще в восемнадцати муниципалитетах. По-прежнему самыми уязвивыми остаются жители региона старше 65 лет - среди заболевших таких 43 человека.

Минувшие сутки принесли и очередные печальные вести – еще семь человек не пережили ковид. Среди скончавшихся – 54-летний волгоградец, 74-летняя пенсионерка из областного центра, 70-летняя камышанка, 83-летний житель Николаевского района, 56-летняя женщина, проживавшая в Михайловке, 68-летняя пенсионерка из Дубовского района и 48-летний житель Среднеахтубинского района. Все они сначала лечились дома, причем некоторые сразу обратились за медицинской помощью, а некоторые – спустя несколько дней. Однако амбулаторное лечение успеха не принесло. После ухудшения состояния они были госпитализированы в стационары, но спасти их не удалось.







