Виновнику крупного ДТП на плотине Волжской ГЭС смягчили приговор





Смягчения наказания за массовое ДТП, произошедшее на плотине Волжской ГЭС под Волгоградом летом 2019 года, удалось добиться виновнику аварии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, наказание снижено с 2,5 лет до 1 года 10 месяцев ограничения свободы. Основанием для такого решения послужили действия пострадавшего водителя, который также нарушил правила дорожного движения.

ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадал один человек, произошло 29 августа 2019 года. Тогда сообщалось , что водитель автомобиля «Ниссан», который пытался объехать пробку из-за сломавшейся фуры, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Пежо», который врезался в маршрутку. Водительских прав у виновника аварии не было. В ДТП серьезные травмы получил водитель «Пежо». Однако в суде было установлено, что он выполнял маневр разворота, не соответствующий Правилам дорожного движения РФ.

Установлено, что водитель «Ниссан» из-за автомобильной пробки и отсутствия автомобилей, следовавших навстречу, на светофоре, установленном на повороте к административному зданию ГЭС, перестроился и выехал на полосу встречного движения, по которой продолжил движение со скоростью 50 км/час. В это время из-за автомобиля, стоящего справа, выехал автомобиль «Пежо», водитель которой хотел совершить маневр разворота. Он попытался уйти от столкновения, приняв влево, но этого сделать не удалось.

Виновник аварии просил суд его оправдать, утверждая, что виноват не он, а водитель «Пежо». Апелляционная инстанция решила, что вина водителя автомобиля «Ниссан» доказана.

Решение вступило в законную силу.



