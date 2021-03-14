Расследования

Виновнику крупного ДТП на плотине Волжской ГЭС смягчили приговор

Расследования 14.03.2021 14:03
0
14.03.2021 14:03


Смягчения наказания за массовое ДТП, произошедшее на плотине Волжской ГЭС под Волгоградом летом 2019 года, удалось добиться виновнику аварии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, наказание снижено с 2,5 лет до 1 года 10 месяцев ограничения свободы. Основанием для такого решения послужили действия пострадавшего водителя, который также нарушил правила дорожного движения.
ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадал один человек, произошло 29 августа 2019 года. Тогда сообщалось, что водитель автомобиля «Ниссан», который пытался объехать пробку из-за сломавшейся фуры, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Пежо», который врезался в маршрутку. Водительских прав у виновника аварии не было. В ДТП серьезные травмы получил водитель «Пежо». Однако в суде было установлено, что он выполнял маневр разворота, не соответствующий Правилам дорожного движения РФ.
Установлено, что водитель «Ниссан» из-за автомобильной пробки и отсутствия автомобилей, следовавших навстречу, на светофоре, установленном на повороте к административному зданию ГЭС, перестроился и выехал на полосу встречного движения, по которой продолжил движение со скоростью 50 км/час. В это время из-за автомобиля, стоящего справа, выехал автомобиль «Пежо», водитель которой хотел совершить маневр разворота. Он попытался уйти от столкновения, приняв влево, но этого сделать не удалось.
Виновник аварии просил суд его оправдать, утверждая, что виноват не он, а водитель «Пежо». Апелляционная инстанция решила, что вина водителя автомобиля «Ниссан» доказана. 
Решение вступило в законную силу.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Расследования
14.03.2021 11:47
Расследования 14.03.2021 11:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.03.2021 20:23
Расследования 13.03.2021 20:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.03.2021 15:33
Расследования 12.03.2021 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.03.2021 09:47
Расследования 12.03.2021 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.03.2021 09:39
Расследования 12.03.2021 09:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2021 18:09
Расследования 11.03.2021 18:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2021 17:11
Расследования 11.03.2021 17:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2021 16:33
Расследования 11.03.2021 16:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2021 14:33
Расследования 11.03.2021 14:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2021 10:08
Расследования 11.03.2021 10:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.03.2021 15:09
Расследования 10.03.2021 15:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.03.2021 12:17
Расследования 10.03.2021 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.03.2021 10:53
Расследования 10.03.2021 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.03.2021 20:16
Расследования 09.03.2021 20:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.03.2021 16:32
Расследования 09.03.2021 16:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:27
Суточная смертность от коронавируса снизилась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:03
Виновнику крупного ДТП на плотине Волжской ГЭС смягчили приговорСмотреть фотографии
13:48
В Волгоградской области нашли системные нарушения в реализации программы переселения из аварийного жильяСмотреть фотографии
11:47
В Волгоградской области хозяйка кафе приспособила подсобку под секс-притонСмотреть фотографии
11:06
Бесплатными блинами завлекают волгоградцев на Широкую МасленицуСмотреть фотографии
09:40
Мэрия Волгограда опровергла данные о продаже рекреационной зоны для коммерческой застройкиСмотреть фотографии
08:15
«Лекарства в России больше нет»: как спастись 75-летней волгоградке с болезнью ПаркинсонаСмотреть фотографии
20:23
Бывшие школьники - о "сладкой жизни" криминальной учительницы из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:40
12-метровой Масленице в Волгограде надели медицинскую маскуСмотреть фотографии
15:44
Перекресток с дурной славой в Дзержинском районе Волгограда снова притянул ДТПСмотреть фотографии
14:07
Болельщики раскритиковали главного тренера волгоградского "Ротора" после поражения от "Урала"Смотреть фотографии
13:01
Дома стены не помогли: в Волгоградской области еще семь человек скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
10:13
Бездомная собака покусала ребенка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде водитель скрылся после наезда на школьницуСмотреть фотографии
09:58
Рекордная афера: главбух из Волгограда отдала мошенникам 5,4 миллиона рублейСмотреть фотографии
09:57
Сбитый фургоном пешеход под Волгоградом впал в комуСмотреть фотографии
08:55
Пожилых жителей Волгоградской области "выпустят на свободу" 1 апреляСмотреть фотографии
22:06
«Мой муж – охранник губернатора»: учительницу из Волгограда арестовали за грандиозный развод людей на деньгиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:51
Чистили ерики, а обчистили бюджет: в Волгоградской области раскрыли очередную аферу при реализации нацпроектаСмотреть фотографии
19:35
Всеобщий перчаточный режим в Волгоградской области отмененСмотреть фотографии
19:17
Универсальный вы наш: экс-замглавы облкомприроды Эдуард Кривов «всплыл» на новом местеСмотреть фотографии
18:56
В Волгограде Роспотребнадзор проверяет кадетский корпус на острую кишечную инфекциюСмотреть фотографии
18:04
«Синара-Девелопмент» предлагает ипотеку с рекордно низкой ставкойСмотреть фотографии
18:01
На параде Победы в Волгограде покажут ракетную техникуСмотреть фотографии
17:13
Пожарные потушили огонь в легкоатлетическом манеже в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:45
В Волгограде на перекрестках разметку заменит светодиодная проекцияСмотреть фотографии
16:44
Банк «Открытие»: комментарий по итогам заседания ЕЦБ 11 мартаСмотреть фотографии
16:40
В Волгоградской области закрыли опасную газовую заправкуСмотреть фотографии
16:04
Терпела две недели: селянка «сгорела» от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:41
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении медиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 