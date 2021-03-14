Виновнику крупного ДТП на плотине Волжской ГЭС смягчили приговор

Расследования 14.03.2021 14:03
0
14.03.2021 14:03
Смягчения наказания за массовое ДТП, произошедшее на плотине Волжской ГЭС под Волгоградом летом 2019 года, удалось добиться виновнику аварии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, наказание снижено с 2,5 лет до 1 года 10 месяцев ограничения свободы. Основанием для такого решения послужили действия пострадавшего водителя, который также нарушил правила дорожного движения.
ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадал один человек, произошло 29 августа 2019 года. Тогда сообщалось, что водитель автомобиля «Ниссан», который пытался объехать пробку из-за сломавшейся фуры, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Пежо», который врезался в маршрутку. Водительских прав у виновника аварии не было. В ДТП серьезные травмы получил водитель «Пежо». Однако в суде было установлено, что он выполнял маневр разворота, не соответствующий Правилам дорожного движения РФ.
Установлено, что водитель «Ниссан» из-за автомобильной пробки и отсутствия автомобилей, следовавших навстречу, на светофоре, установленном на повороте к административному зданию ГЭС, перестроился и выехал на полосу встречного движения, по которой продолжил движение со скоростью 50 км/час. В это время из-за автомобиля, стоящего справа, выехал автомобиль «Пежо», водитель которой хотел совершить маневр разворота. Он попытался уйти от столкновения, приняв влево, но этого сделать не удалось.
Виновник аварии просил суд его оправдать, утверждая, что виноват не он, а водитель «Пежо». Апелляционная инстанция решила, что вина водителя автомобиля «Ниссан» доказана.
Решение вступило в законную силу.
Реклама
В Волгоградской области хозяйка кафе приспособила подсобку под секс-притон14.03.2021 11:47
Расследования 14.03.2021 11:47
Бывшие школьники - о "сладкой жизни" криминальной учительницы из Волгограда13.03.2021 20:23
Расследования 13.03.2021 20:23
Директор стройфирмы в Волгограде может лишиться имущества за аферу с налогами12.03.2021 15:33
Расследования 12.03.2021 15:33
Под Волгоградом школьница утонула в погребе12.03.2021 09:47
Расследования 12.03.2021 09:47
Пропавшую в Волгоградской области молодую маму вернули домой12.03.2021 09:39
Расследования 12.03.2021 09:39
Виновного в смертельном взрыве на барже под Волгоградом вернули обратно в колонию11.03.2021 18:09
Расследования 11.03.2021 18:09
Вырубили электрошокером и ограбили: вскрылись подробности нападения четырех подростков на 14-летнего школьника в Волгоградской области11.03.2021 17:11
Расследования 11.03.2021 17:11
Карантином не ограничились: в Волгограде кадетский корпус отправляют на дистанционку11.03.2021 16:33
Расследования 11.03.2021 16:33
В Волгограде отца и сына осудили за кровавую резню в новогоднюю ночь11.03.2021 14:33
Расследования 11.03.2021 14:33
Займутся следователи: в волгоградском вузе прокуратура выявила аферу со стипендиями11.03.2021 10:08
Расследования 11.03.2021 10:08
Трио телефонных мошенников задержали в Новороссийске за обман волгограцев (ВИДЕО)10.03.2021 15:09
Расследования 10.03.2021 15:09
В Волгоградской области коммерсант "спустил" топливо своей фирмы10.03.2021 12:17
Расследования 10.03.2021 12:17
Волгоградский предприниматель обвиняется в присвоении денег за полисы ОСАГО10.03.2021 10:53
Расследования 10.03.2021 10:53
В Волгограде прокуратура разбирается в причинах заболевания кадетов казачьего корпуса09.03.2021 20:16
Расследования 09.03.2021 20:16
Пристав в Волгоградской области ради показателей "простила" должникам четверть миллиона рублей09.03.2021 16:32
Расследования 09.03.2021 16:32
Реклама