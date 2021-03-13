В Волгограде водитель скрылся после наезда на школьницу

Происшествия 13.03.2021 10:04
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13.03.2021 10:04
26-летний водитель был задержан после того, как сбил подростка и скрылся с места происшествия. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне около восьми часов вечера молодой мужчина, управляя автомашиной «ВАЗ-211440», на ул. Таращанцев совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги в установленном для этого месте по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После ДТП водитель с места происшествия скрылся, впоследствии был задержан и привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ. У школьницы диагностированы многочисленные ушибы.
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