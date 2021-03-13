Рекордная афера: главбух из Волгограда отдала мошенникам 5,4 миллиона рублей





Мощную психологическую атаку устроили телефонные мошенники на главного бухгалтера стоматологической клиники в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, для обмана 54-летней женщины аферисты использовали новый способ мошенничества – звонки с подменных абонентских номеров, якобы совершенных представителями официальных органов. Пострадавшей звонили именно так.

На экране телефона волгоградки идентифицировался номер подразделения МВД. Ей сообщили, что проводится совместная спецоперация МВД и службы безопасности банка по задержанию телефонных мошенников, а в подтверждение слов прислали посредством мессенждера фотографию служебного удостоверения сотрудника полиции. Женщину убедили следовать командам, сообщить персональные данные, в результате чего на нее были оформлены незаконные кредиты и похищены с карты 5,4 миллиона рублей.

В результате телефонного обмана за минувшие сутки 640 тысяч рублей лишилась еще один медработник - врач-терапевт городской больницы. Под предлогом отмены незаконно оформленного кредита звонили мошенники и 54-летней жительнице Камышинского района. В итоге она перечислила на счет злоумышленника 150 тысяч рублей. Более 200 тысяч после разговора с мошенниками лишилась еще одна жительница Волгограда. Под предлогом сохранения денежных средств от хищения злоумышленник выяснил у нее персональные данные расчетного счета, с которого впоследствии похитил все сбережения.



