В Волгоградской области закрыли опасную газовую заправку





Запрещена деятельность газовой заправки в Палласовском районе из-за многочисленных нарушений. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нарушения вскрыли прокуроры в результате проверки исполнения законодательства о промышленной безопасности автогазозаправочных станций.

Установлено, что индивидуальным предпринимателем Яхъяевым А.М. осуществлялась реализация сжиженного газа с использованием специального модуля ТС "ЕВРОГАЛС-НО" с резервуаром. При этом коммерсантом игнорировались требования промышленной безопасности: отсутствовали заключения экспертиз промышленной безопасности, не осуществлялся производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. Работавшие на автогазозаправочной станции лица не проходили специальную подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности.

Нижне-Волжское управление Ростехнадзора на основании материалов прокурорской проверки привлекло предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Деятельность АГЗС приостановлена до устранения нарушений промышленной безопасности.

Напомним, регулярные проверки безопасности автогазозаправочных станций осуществляются в регионе после взрыва на газовой заправке в Тракторозаводском районе Волгограда. ЧП произошло 10 августа 2020 года. В результате пострадали 13 человек, из них 10 были госпитализированы. Это 4 сотрудника МЧС, трое работников Водоканала и прохожие. Сотрудники АГЗС успели покинуть территорию до взрыва. 18 августа в ожоговом отделении больницы скорой медицинской помощи №25 скончался сотрудник МЧС, получивший в результате взрыва 50% ожогов тела.