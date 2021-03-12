В Волгоградской области закрыли опасную газовую заправку

Общество 12.03.2021 16:40
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12.03.2021 16:40
Запрещена деятельность газовой заправки в Палласовском районе из-за многочисленных нарушений. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нарушения вскрыли прокуроры в результате проверки исполнения законодательства о промышленной безопасности автогазозаправочных станций.
Установлено, что индивидуальным предпринимателем Яхъяевым А.М. осуществлялась реализация сжиженного газа с использованием специального модуля ТС "ЕВРОГАЛС-НО" с резервуаром. При этом коммерсантом игнорировались требования промышленной безопасности: отсутствовали заключения экспертиз промышленной безопасности, не осуществлялся производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. Работавшие на автогазозаправочной станции лица не проходили специальную подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности.
Нижне-Волжское управление Ростехнадзора на основании материалов прокурорской проверки привлекло предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Деятельность АГЗС приостановлена до устранения нарушений промышленной безопасности.
Напомним, регулярные проверки безопасности автогазозаправочных станций осуществляются в регионе после взрыва на газовой заправке в Тракторозаводском районе Волгограда. ЧП произошло 10 августа 2020 года. В результате пострадали 13 человек, из них 10 были госпитализированы. Это 4 сотрудника МЧС, трое работников Водоканала и прохожие. Сотрудники АГЗС успели покинуть территорию до взрыва. 18 августа в ожоговом отделении больницы скорой медицинской помощи №25 скончался сотрудник МЧС, получивший в результате взрыва 50% ожогов тела.
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