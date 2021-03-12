Расследования 12.03.2021 15:33
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12.03.2021 15:33
Перед судом в Волгограде по уголовному делу о неуплате 18 миллионов рублей налогов предстанет 48-летний директор строительной фирмы. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По версии следствия, в 2016-2018 годах он уклонился от уплаты налогов путем внесения в декларации заведомо ложных сведений о приобретении товаров и привлечении для выполнения строительно-монтажных работ 19 предприятий, которые фактически предпринимательскую деятельности не осуществляли. В результате был недоплачен НДС на указанную сумму. Глава стройфирмы вину не признает. За содеянное ему грозит до 2 лет лишения свободы.
В рамках расследования уголовного дела арестовано три земельных участка и нежилое здание, которыми владеет обвиняемый. Прокуратура также заявила иск о возмещении многомиллионного ущерба.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
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