ФСБ ликвидировало тайные оружейные мастерские в Волгоградской области (ВИДЕО)

Происшествия 12.03.2021 12:09
0
12.03.2021 12:09
ФСБ провела масштабную спецоперацию по ликвидации подпольных окруженных мастерских в 28 российских регионах, включая Волгоградскую область. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, во взаимодействии с МВД России, Следственным комитетом РФ и Росгвардией задержаны 72 человека, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Из незаконного оборота изъяты 251 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 80 кг взрывчатых веществ, 21 артиллерийский боеприпас, 9 ручных гранат, более 25 тысяч патронов различного калибра, 46 приспособлений для бесшумной стрельбы. Среди изъятого оружия - авиационный пулемет "ШКАС", три пулемета "MG-34" и "РПК", 26 автоматов, 130 пистолетов и револьверов, 67 винтовок и карабинов.
В ходе спецоперации прекращена деятельность 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
Реклама
В Волгограде силовики накрыли игровой клуб в частном доме12.03.2021 11:04
Происшествия 12.03.2021 11:04
Водитель "Мерседеса" устроил массовое ДТП в Волгограде из-за упавшего телефона (ВИДЕО)12.03.2021 10:23
Происшествия 12.03.2021 10:23
В Волгограде судимый за кражу зять озолотился на теще12.03.2021 09:26
Происшествия 12.03.2021 09:26
Волгоградка погибла в пожаре в "фантомном" доме12.03.2021 08:45
Происшествия 12.03.2021 08:45
Трое волгоградцев с ножами и палкой задержаны за угрозы убийством11.03.2021 09:43
Происшествия 11.03.2021 09:43
Волгоградские полицейские согрели шимпанзе на трассе (ВИДЕО)11.03.2021 09:40
Происшествия 11.03.2021 09:40
Совсем некстати: в Волгограде ночью горело кафе11.03.2021 08:49
Происшествия 11.03.2021 08:49
В центре Волгограда пожарные примчались на место «смачного» ДТП (ВИДЕО)10.03.2021 18:40
Происшествия 10.03.2021 18:40
Большой улов: 300 кг живых раков изъяли в Волгоградской области (ВИДЕО)10.03.2021 15:41
Происшествия 10.03.2021 15:41
В Волгограде мошенник наварился на санитарке и фармацевте10.03.2021 14:07
Происшествия 10.03.2021 14:07
Волгоградец оформил полумиллионный кредит на умершую мать10.03.2021 12:17
Происшествия 10.03.2021 12:17
В Волгоградской области пенсионер разбился насмерть на «Ладе Калине»10.03.2021 10:09
Происшествия 10.03.2021 10:09
Тайник с осколочными гранатами обнаружен в Волгограде10.03.2021 09:30
Происшествия 10.03.2021 09:30
Под Волгоградом двое подростков из-за вейпа напали с электрошокером на одноклассника09.03.2021 14:01
Происшествия 09.03.2021 14:01
Накрыли белым: на остановке трамвая в Волжском умер человек09.03.2021 13:27
Происшествия 09.03.2021 13:27
Реклама