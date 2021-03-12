ФСБ ликвидировало тайные оружейные мастерские в Волгоградской области (ВИДЕО)











ФСБ провела масштабную спецоперацию по ликвидации подпольных окруженных мастерских в 28 российских регионах, включая Волгоградскую область. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, во взаимодействии с МВД России, Следственным комитетом РФ и Росгвардией задержаны 72 человека, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.





Из незаконного оборота изъяты 251 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 80 кг взрывчатых веществ, 21 артиллерийский боеприпас, 9 ручных гранат, более 25 тысяч патронов различного калибра, 46 приспособлений для бесшумной стрельбы. Среди изъятого оружия - авиационный пулемет "ШКАС", три пулемета "MG-34" и "РПК", 26 автоматов, 130 пистолетов и револьверов, 67 винтовок и карабинов.

В ходе спецоперации прекращена деятельность 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.



