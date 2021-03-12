Общество

РУСАЛ поддержит 60 волонтерских проектов по итогам конкурса «Помогать просто»

Общество 12.03.2021 14:22 Новости компаний
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12.03.2021 14:22 Новости компаний


РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвел итоги грантового конкурса «Помогать просто», направленного на развитие корпоративного и городского волонтерства. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на реализацию 60 проектов-победителей, РУСАЛ в 2021 году направит более 5,1 млн рублей.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
Участники конкурса из семи регионов России представили на рассмотрение экспертной комиссии 229 проектных заявок. Это инициативы, направленные на работу с социально незащищенными группами населения и оказание шефской помощи социальным учреждениям, организацию безвозмездной профессиональной помощи (probono), а также на формирование волонтерских сообществ и продвижение идей добровольчества. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта — 100 тысяч рублей.
«Грантовый конкурс «Помогать просто» дает ресурс для добрых дел волонтерам всех возрастов и профессий. Среди победителей этого года есть школьники и студенты, профессионалы своего дела и «серебряные» волонтеры. Здорово, что в наших городах с каждым годом становится всё больше активистов, готовых пробовать свои силы в социальных проектах», — отметил Рустам Закиев, директор департамента социальной политики РУСАЛа.
Благодаря поддержке РУСАЛа в Волгограде будет создан волонтерский отряд «Мой город» и проведены мероприятия по благоустройству, а на улицах города в скором времени появится «Чудомобиль», который станет передвижной студией для команды волонтеров, которые едут организовать праздник в лечебных учреждениях. 
Для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья добровольцы Тракторозаводского ЦСОН и ВГСПУ проводят спортивные и познавательные мастер-классы, квесты, коучинг-эстафеты, приглашая в увлекательное путешествие вокруг света по странам и континентам.
Инклюзивный проект «Адаптивное дзюдо» позволит заниматься спортом детям с особенностями в развитии, обучающимся в школе-интернате №3.
Волонтеры объединения «Кошки-матрешки» СДЦ «Перекресток» порадуют маленьких пациентов Волгоградского областного клинического онкологического диспансера театральной постановкой и чтением сказок по ролям. 
Туристические походы, ориентирование на местности планируют провести для детей с ОВЗ добровольцы Волгоградской станции детского и юношеского туризма и экскурсий.
Волонтерский отряд областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних реализует цикл приключенческих квизов «Тайны лофта», участие в которых примут воспитанники социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей Волгоградской области. 
В летний период для семей, находящихся в социально-опасном положении,  пройдет  «Эстафета добра», в ходе которой появится возможность побывать на дармарках, праздниках, обучающих мероприятиях.
Администрирование и организационное сопровождение программы «Помогать просто» осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе и полный список победителей можно найти на сайте Центра социальных программ РУСАЛа. 
Напомним, грантовый конкурс «Помогать просто» проходит в рамках одноименной социальной программы по развитию общегородского и корпоративного волонтерства. Традиции развития социальной сферы в городах присутствия РУСАЛа заложены основателем компании Олегом Дерипаской. Так, в 2004 году по его инициативе в РУСАЛе был создан благотворительный фонд «Центр социальных программ». Основная задача фонда — отбор и поддержка наиболее полезных и перспективных социальных инициатив с целью повышение качества социальной инфраструктуры, развитие городской среды, вовлечение жителей в совместную волонтерскую и общественно полезную деятельность.
География конкурса охватывает Красноярский край, Волгоградскую, Иркутскую, Кемеровскую, Ленинградскую, Мурманскую, Свердловскую области и Республику Хакасия.

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