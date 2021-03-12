Происшествия

Водитель "Мерседеса" устроил массовое ДТП в Волгограде из-за упавшего телефона (ВИДЕО)

Происшествия 12.03.2021 10:23
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12.03.2021 10:23




Три иномарки столкнулись на светофоре в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером на пересечении улиц Елецкая и Череповецкая.
По предварительным данным, 48-летний мужчина, у которого никогда не было водительских прав, а также страхового полиса, управляя "Мерседесом" врезался в автомобиль "БМВ", который стоял на светофоре.
После этого виновника аварии вынесло на встречную полосу, где он совершил столкновение с "Ниссан Тиида". К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Со слов водителя "Мерседеса", во время движения у него упал телефон, он нагнулся его поднимать и отвлекся от управления. 
В отношении нарушителя составлены административные материалы, иномарка помещена на специализированную стоянку. 

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