Водитель "Мерседеса" устроил массовое ДТП в Волгограде из-за упавшего телефона (ВИДЕО)











Три иномарки столкнулись на светофоре в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером на пересечении улиц Елецкая и Череповецкая.

По предварительным данным, 48-летний мужчина, у которого никогда не было водительских прав, а также страхового полиса, управляя "Мерседесом" врезался в автомобиль "БМВ", который стоял на светофоре.

После этого виновника аварии вынесло на встречную полосу, где он совершил столкновение с "Ниссан Тиида". К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Со слов водителя "Мерседеса", во время движения у него упал телефон, он нагнулся его поднимать и отвлекся от управления.

В отношении нарушителя составлены административные материалы, иномарка помещена на специализированную стоянку.



