Здравоохранение

«Лекарства в России больше нет»: как спастись 75-летней волгоградке с болезнью Паркинсона

Здравоохранение 14.03.2021 08:15
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14.03.2021 08:15


На проблемы с получением лекарства для своей 75-летней матери инвалида II группы в редакцию ИА «Высота 102» пожаловалась волгоградка Наталья Гуляева. Пожилая женщина страдает болезнью Паркинсона. Льготный рецепт на препарат «Мадопар» Лидии Лакатош выписали в поликлинике. Лекарство дочь пенсионерки заказала в аптеке при том же медучреждении. Через два месяца Наталье позвонил фармацевт и ошарашил новостью о том, что рецепт отозвали. 
«В аптеке пояснили, что препарат им не привезут, так как будто бы в комитете здравоохранения отказались закупать данное лекарство. Посоветовали позвонить на горячую линию по вопросам лекарственного обеспечения, но мне это сделать не удалось - там просто никто не отвечает», - объясняет Наталья. 
ИА «Высота 102» обратилось за разъяснениями в облздрав. «Так как препарат перестал поставляться в Россию, жительнице Волгограда следует обратиться в медицинское учреждение по месту жительства с просьбой о замене лекарства на аналог», - пояснили в ведомстве. 
По данным федеральных СМИ, препарат «Мадопар» начал исчезать из аптек в начале лета прошлого года. Тогда фармацевтическая компания «Roche» объясняла это ростом спроса на лекарство в период жесткого карантина. 
Напомним, проблему с обеспечением льготников лекарств в начале февраля текущего года озвучил уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков. По итогам проверки, которая проводилась совместно с прокуратурой, он заявил, что в электронной системе рецептурного документооборота были установлены технические ограничения, не позволявшие врачам давать пациентам направления на получение бесплатных медикаментов. Такое происходило, в частности, при отсутствии препаратов в аптечной сети. Омбудсмену с весны прошлого года поступила масса обращений от жителей региона на задержки в поставке лекарств и неправомерные отказы в их получении.
В облздраве тогда пояснили, что программа льготного лекарственного обеспечения, а именно электронная платформа регистра льготников, дорабатывается.


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