Экономика

Вкусно и полезно: молоко «Витаминизированное» поддержит иммунитет

Экономика 15.03.2021 09:20 Реклама
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15.03.2021 09:20 Реклама


Акционерное общество «Молсыркомбинат-Волжский» дополнило ассортимент выпускаемой продукции новым видом молока – «Витаминизированное» . 
Людям всех возрастов необходимы дополнительные источники витаминов и минеральных веществ в рационе питания. Молоко «Витаминизированное» идеально подходит для этой цели: в молоке добавленные витамины  не разрушаются и прекрасно усваиваются.
Комплекс, включающий в себя витамины D3, А, B6 и E  – один из самых востребованных и полезных среди тех, которые используются для обогащения молока.
Витамин D3 особенно актуален на фоне дефицита солнечного света для большинства из нас.  Кроме того, комплекс витаминов D3 и B6 способствует максимальному усвоению кальция из молока. 
Витамин А полезен для зрения, витамин Е способствует укреплению иммунитета, а также восстанавливает поврежденные клетки в организме.  Оба витамина обладают антиоксидантными свойствами и оказывают значительное влияние на репродуктивные функции организма.
Крепкий иммунитет защитит от вирусов и бактерий.

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