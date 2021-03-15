Вкусно и полезно: молоко «Витаминизированное» поддержит иммунитет





Акционерное общество «Молсыркомбинат-Волжский» дополнило ассортимент выпускаемой продукции новым видом молока – «Витаминизированное» .

Людям всех возрастов необходимы дополнительные источники витаминов и минеральных веществ в рационе питания. Молоко «Витаминизированное» идеально подходит для этой цели: в молоке добавленные витамины не разрушаются и прекрасно усваиваются.

Комплекс, включающий в себя витамины D3, А, B6 и E – один из самых востребованных и полезных среди тех, которые используются для обогащения молока.

Витамин D3 особенно актуален на фоне дефицита солнечного света для большинства из нас. Кроме того, комплекс витаминов D3 и B6 способствует максимальному усвоению кальция из молока.

Витамин А полезен для зрения, витамин Е способствует укреплению иммунитета, а также восстанавливает поврежденные клетки в организме. Оба витамина обладают антиоксидантными свойствами и оказывают значительное влияние на репродуктивные функции организма.

Крепкий иммунитет защитит от вирусов и бактерий.