В Волгограде фирма заплатит крупный штраф за сброс фекалий в промзоне

Общество 12.03.2021 09:18
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12.03.2021 09:18
Волгоградская фирма оштрафована Центральным районным судом за сброс жидких бытовых отходов на почву. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, факт совершения административного нарушения был выявлен специалистами ведомства в ходе расследования. Было установлено, что водитель вакуумного автомобиля ООО «ЮгКомплектстрой» слил отходы в промзоне в Дзержинском районе Волгограда около дома №9 по ул. Домостроителей. Согласно санитарным правилам сброс жидких бытовых отходов осуществляется на поля для ассенизации и сливные станции, отведенные для жидких бытовых отходов.
Компания привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.35. КоАП РФ «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления» и ей назначен штраф в размере 125 000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
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