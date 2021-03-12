В Волгограде фирма заплатит крупный штраф за сброс фекалий в промзоне





Волгоградская фирма оштрафована Центральным районным судом за сброс жидких бытовых отходов на почву. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, факт совершения административного нарушения был выявлен специалистами ведомства в ходе расследования. Было установлено, что водитель вакуумного автомобиля ООО «ЮгКомплектстрой» слил отходы в промзоне в Дзержинском районе Волгограда около дома №9 по ул. Домостроителей. Согласно санитарным правилам сброс жидких бытовых отходов осуществляется на поля для ассенизации и сливные станции, отведенные для жидких бытовых отходов.

Компания привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.35. КоАП РФ «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления» и ей назначен штраф в размере 125 000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.



