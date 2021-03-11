Виновного в смертельном взрыве на барже под Волгоградом вернули обратно в колонию





Прокуратура добилась отмены условно-досрочного освобождения Станислава Королева, по вине которого летом 2018 года на судоремонтном заводе в Волжском погибли три человека. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Волгоградский областной суд, с учетом мнения надзорного ведомства, отменил постановление Ленинского районного суда от 18 декабря 2020 об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении 35-летнего Королева от отбывания наказания.

Такое решение было принято, поскольку осужденный не принял мер по возмещению морального вреда родственникам погибших. Отмечается, что Королева отправили в колонию для дальнейшего отбывания наказания. Напомним, в ноябре 2019 года суд приговорил его к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении.

По материалам дела, трагедия произошла 23 июля 2018 года около 8:30 на территории Волжского судостроительно-судоремонтного завода. В результате взрыва погибли трое мужчин 56, 46 и 22 лет. Ремонтные работы на несамоходной барже "3109-НП Техно" выполняло ООО "Бриз". В процессе ремонта сотрудниками этой организации были нарушены требования Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, что привело к утечке пропана. Произошел взрыв б Судом установлено, что производитель работ АО "ВССРЗ" Станислав Королев, являясь ответственным лицом за проведение ремонтных работ на барже, не принимал каких-либо мер к устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности и охраны труда и приостановлению ремонтных работ, что повлекло беспрепятственное осуществление работниками ООО "Бриз" ремонта с нарушением установленных норм.

Приговором Волжского городского суда в ноябре 2019 года Королев был признан виновным по ч.3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Тогда сообщалось, что подсудимый признал вину в полном объеме.

Отметим, что 3 марта этого года приговор был вынесен второму фигуранту этого уголовного дела Юрию Киселеву, директору ремонтной организации ООО "Бриз". Его также признали виновным по делу о гибели троих человек от взрыва газа на барже. Киселев приговорен к 2 годам колонии-поселении.



