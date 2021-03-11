Общество

Власти Волгоградской области объяснили, чего ждут от кибердружин

Общество 11.03.2021 16:41
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11.03.2021 16:41


Опасную для неокрепших детских умов информацию в интернете выискивают и передают силовикам общественные объединения, созданные при образовательных учреждениях Волгоградской области. В администрации региона прокомментировали ситуацию с распространением по местным школам обращений о  создании киберотрядов и кибедружин из числа учеников, сообщает ИА «Высота 102». С таким предложением выступил региональный комитет по образованию, науке и молодежной политике.
В администрации области пояснили, что волонтерские отряды «кибердружины» и «киберпатрули» были созданы в регионе более пяти лет назад. В их состав входят педагоги, родители, студенты факультетов, связанных с информационной безопасностью. «Это  часть федеральной программы по защите детей и молодежи от воздействия и негативной информации», - отметили в органе исполнительной власти.
Киберволонтеры помогают школьникам разъяснять нормы правовой ответственности и важности сохранности персональных данных.  В частности, они мониторят интернет-сайты, фиксируют ссылки, которые содержат опасную информацию (в том числе, об интернет-травле и суицидальной тематике). После этого найденная информация отправляется в профильные ведомства и силовые структуры. 
В 2020 году региональной кибердружиной в социальных сетях выявлено 236 сообществ незаконной направленности. Для школьников периодически также  проводятся открытые уроки на тему безопасности в интернете с привлечением сотрудников региональных управлений МВД РФ, ФСБ, Роскомнадзора и прокуратуры Волгоградской области.




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