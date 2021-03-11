



С 12 марта в Волгограде казачий кадетский корпус имени Недорубова будет полностью переведен на дистанционное обучение. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона.

«Введение дополнительных мер направлено на снижение заболеваемости ОРВИ. Учитывая специфику учреждения — многие из ребят живут вместе в интернате, это позволит минимизировать контакты заболевших детей со здоровыми и предотвратить дальнейшее распространение инфекции», - пояснили в органе исполнительной власти.

Такое решение принято межведомственной комиссией. В настоящее время продолжается проверка, которую совместно проводят Центр гигиены и эпидемиологии, Роспотребнадзор, прокуратура, комитеты здравоохранения и образования, науки и молодежной политики.

Напомним, накануне два класса кадетского корпуса численностью порядка 40 человек ушли на карантин по ОРВИ. На минувших праздниках у 16 учеников проявились похожие симптомы: рвота, диарея, температура и слабость. Как заявили в комитете образования региона, первые случаи заболевания ОРВИ были зафиксированы еще на прошлой неделе. Специалисты отмечают, что еще до проявления клинических признаков контакт с заболевшими мог привести к заражению других учеников.

Отметим, что сами родители, с которыми беседовали журналисты информагентства, пока не знают, чем именно заболели их дети. Результаты анализов должны быть готовы в ближайшие пару дней.

Фото: сайт казачьего кадетского корпуса имени Недорубова.



























