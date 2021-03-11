В Волгограде "Шаурму 33" снесли с первого раза

Общество 11.03.2021 15:53
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11.03.2021 15:53
Торговый павильон "Шаурма 33" в Дзержинском районе Волгограда сегодня был снесен силами районного ЖКХ. Как сообщает ИА "Высота 102", на время работы специализированной техники территорию огородили, так как вблизи торгового объекта находятся остановки общественного транспорта - трамвая и автобуса.
Фото объекта до демонтажа: Яндекс.Карты
В пресс-службе мэрии Волгограда пояснили, что в 2000 году земельный участок, расположенный на пересечении ул. им. маршала Рокоссовского и ул. Ангарской, был предоставлен для размещения некапитального объекта. Однако в новую схему нестационарных торговых объектов павильон не попал, поэтому владельца уведомили о необходимости самостоятельно освободить участок и привести территорию в первоначальное состояние. Собственник спорного объекта никаких действий не предпринимал. В соответствии с действующим порядком 15 июля прошлого года районная комиссия признала павильон подлежащим принудительному демонтажу. Попытки оспорить это решение в суде к успеху не привели - решение признали законным. Но и после этого владелец павильона не стал демонтировать объект самостоятельно.
Его снос был осуществлен силами МБУ "ЖКХ Дзержинского района". После окончания работ территорию приведут в порядок.
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