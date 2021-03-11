В Волгограде отца и сына осудили за кровавую резню в новогоднюю ночь





За кровавые похождения в новогоднюю ночь осуждены 46-летний житель Дзержинского района Волгограда и его 27-летний сын. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в зависимости от роли каждого они признаны виновными в покушении на убийство из хулиганских побуждений, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве и побоях.

Приговором суда глава семейства приговорен к 13 годам лишения свободы, а его сын - к 3,5 годам лишения свободы.

Следствием и судом установлено, что в новогоднюю ночь 2020 года на площади в поселке Гумрак, возле праздничной елки, тогда еще 45-летний осужденный в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал конфликт за то, что кто-то из местных жителей ударил его кулаком в лицо. Решив отомстить обидчику, мужчина вернулся домой, вооружился ножом и вместе с сыном отправился обратно к месту массового гулянья.

По пути следования во дворе одного из домов они встретили молодого мужчину, на котором решили выместить свою злость. Свидетелем преступления стал отец потерпевшего, который кинулся на помощь. В результате потасовки 44-летний волгоградец скончался от массивной потери крови, а его сын с множественными колото-резаными ранениями был экстренно госпитализирован и выжил лишь благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.

С места происшествия фигуранты уголовного дела на такси отправились к родственникам, проживающим в Центральном районе Волгограда, у которых планировали скрыться от правоохранителей. Следователям территориального подразделения СКР и оперативным сотрудникам полиции потребовалось несколько часов, чтобы установить место нахождения злоумышленников и задержать их.



