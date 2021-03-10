Происшествия

В центре Волгограда пожарные примчались на место «смачного» ДТП (ВИДЕО)

Происшествия 10.03.2021 18:40
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10.03.2021 18:40




На Нулевой Продольной магистрали в Волгограде из-за ДТП затруднено движение в сторону Ворошиловского района. Как сообщили ИА «Высота 102» автолюбители,  «Mitsubishi Lancer» с разгона въехал в задний бампер «Skoda Oktavia», которая ехала впереди. В итоге у японской легковушки скомкан капот – обломки бампера и госномер разлетелись в разные стороны. Из моторного отсека искореженной машины по проезжей части разливается масло. У второй иномарки – большая вмятина в багажнике. По предварительным данным, никто не пострадал. На место аварии помимо полиции прибыли пожарные. 

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