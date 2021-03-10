Количество бизнес-карт Сбербанка в Поволжье превысило 92 тысячи

Экономика 10.03.2021 20:53 Новости компаний
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10.03.2021 20:53 Новости компаний
В 2020 году Сбербанком было выпущено более 41,6 тысяч бизнес-карт для предпринимателей в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, общее количество действующих бизнес-карт Сбербанка в Поволжье на начало 2021 года составило 92 234 тысяч.
Преимущественно пользователями бизнес-карт в Поволжье являются представители малого бизнеса — доля таких карт в общем объеме составляет 82,8%. Количество карт в крупном и среднем бизнесе составило 3 275 шт., этот показатель вырос за год на 8,8%.
Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк: «Бизнес-карта — удобный инструмент, который позволяет юридическим лицам и предпринимателям оплачивать закупки для бизнеса напрямую без выдачи наличных под отчёт и оформления платёжек. Это экономит не только деньги, но и время, избавляя от рутины и помогая сосредоточиться на главном — развитии своего дела».
Бизнес-карты привязаны к расчетному счету предприятия и позволяют быстро и удобно совершать покупки в торговых сетях или интернете, в том числе осуществлять бесконтактные платежи, снимать и вносить наличные. Бизнес-карта удобна для оплаты повседневных расходов: командировочных, канцтоваров, деловых ужинов, бензина и других закупок. С дебетовой бизнес-картой можно также быстро и просто совершать расчёты с партнёрами, благодаря мгновенным переводам. Оплачивать любые расходы с бизнес-картой можно круглосуточно.
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