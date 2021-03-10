



Прокуратура помогла разобраться в документах и восстановить право семьи из Михайловки на получение ежемесячной денежной выплаты на 4-летнего ребенка. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорные органы обратился 35-летний житель Михайловки, сообщив, в течение 2020 года он дважды обращался в Центр социальной защиты населения Михайловки с заявлениями о назначении ему указанной выплаты на 4-летнюю дочь. Однако в этом было дважды отказано. Решения мотивировались тем, что размер среднедушевого дохода семьи якобы превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации на 2 квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (на момент обращения заявителя немногим более 10 тысяч рублей).

В ходе прокурорской проверки установлено, что сотрудниками ГКУ "Центр социальной защиты населения по городскому округу г.Михайловка" ненадлежащим образом проведена проверка документов и сведений, предоставленных государственными органами для выплаты мужчине ежемесячного пособия. Фактически при расчете среднедушевого дохода семьи заявителя были учтены доходы от трудовой деятельности постороннего лица, который даже не являлся однофамильцем мужчины.

В адрес руководства Центра соцзащиты населения внесено представление об устранении выявленных нарушений. По результатам его рассмотрения принято решение о назначении мужчине ежемесячной денежной выплаты на ребенка в размере более 5 тысяч рублей, а также произведена выплата пособия в сумме порядка 60 тысяч рублей за период с момента первичного обращения.



