Общество 10.03.2021 17:19
0
10.03.2021 17:19
Прокуратура помогла разобраться в документах и восстановить право семьи из Михайловки на получение ежемесячной денежной выплаты на 4-летнего ребенка. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорные органы обратился 35-летний житель Михайловки, сообщив, в течение 2020 года он дважды обращался в Центр социальной защиты населения Михайловки с заявлениями о назначении ему указанной выплаты на 4-летнюю дочь. Однако в этом было дважды отказано. Решения мотивировались тем, что размер среднедушевого дохода семьи якобы превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации на 2 квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (на момент обращения заявителя немногим более 10 тысяч рублей).
В ходе прокурорской проверки установлено, что сотрудниками ГКУ "Центр социальной защиты населения по городскому округу г.Михайловка" ненадлежащим образом проведена проверка документов и сведений, предоставленных государственными органами для выплаты мужчине ежемесячного пособия. Фактически при расчете среднедушевого дохода семьи заявителя были учтены доходы от трудовой деятельности постороннего лица, который даже не являлся однофамильцем мужчины.
В адрес руководства Центра соцзащиты населения внесено представление об устранении выявленных нарушений. По результатам его рассмотрения принято решение о назначении мужчине ежемесячной денежной выплаты на ребенка в размере более 5 тысяч рублей, а также произведена выплата пособия в сумме порядка 60 тысяч рублей за период с момента первичного обращения.
Реклама
Остались руины и позор: в Волгограде начинается громкий процесс об изъятии "останков" кинотеатра "Юбилейный"10.03.2021 20:21
Общество 10.03.2021 20:21
К делу о сносе скандальной депутатской постройки в центре Волгограда привлекли экспертов10.03.2021 17:55
Общество 10.03.2021 17:55
Военных и технику защитят от коронавируса на параде Победы в Волгограде10.03.2021 16:20
Общество 10.03.2021 16:20
Маслице на Масленицу: в Волгоградской области поменялись цены на ингредиенты для блинов10.03.2021 15:18
Общество 10.03.2021 15:18
Такого еще не было: волгоградский водитель победил ГИБДД в судебном споре о праве проезда перекрестка10.03.2021 14:06
Общество 10.03.2021 14:06
Увезли из поликлиники: раскрыты подробности новых смертей жителей Волгоградской области от коронавируса10.03.2021 13:02
Общество 10.03.2021 13:02
После публикации «Высоты 102» страховщики передумали взыскивать с волгоградской пенсионерки 130 тысяч рублей10.03.2021 12:57
Общество 10.03.2021 12:57
В Волгограде из-за маловодья временно отменили речные трамвайчики до Культбазы10.03.2021 11:07
Общество 10.03.2021 11:07
ВТБ: жители юга России в два раза увеличили траты на цветы и конфеты к 8 марта10.03.2021 10:57
Общество 10.03.2021 10:57
«Там шуршат крысы?»: подъезд многоэтажки в Волгограде утопает в горах мусора10.03.2021 10:37
Общество 10.03.2021 10:37
Легендарное "Снежное шоу" Славы Полунина приедет с гастролями в Волгоград10.03.2021 10:09
Общество 10.03.2021 10:09
«Воздержаться от поездок»: на мосту через Волжскую ГЭС запланировали серьезные пробки10.03.2021 09:36
Общество 10.03.2021 09:36
В Волгограде вспахали площадь для митингов10.03.2021 09:34
Общество 10.03.2021 09:34
Волгоградцам начали пересчитывать завышенную плату за тепло10.03.2021 08:45
Общество 10.03.2021 08:45
Жители Волгограда попросили вывести Сурский сквер из сумрака09.03.2021 20:03
Общество 09.03.2021 20:03
Реклама