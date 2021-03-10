Расследования

Трио телефонных мошенников задержали в Новороссийске за обман волгограцев (ВИДЕО)

Расследования 10.03.2021 15:09
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10.03.2021 15:09




В Волгоград из Новороссийска доставлены подозреваемые в серии телефонных мошенничеств, совершенных на территории Краснодарского края и Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, для задержания злоумышленников волгоградские оперативники выезжали в Новороссийск. 
По версии полиции, 33-летний и 43-летний мужчины, а также 33-летняя женщина, проживающие в Новороссийске, звонили на телефоны граждан, представлялись родственниками и сотрудниками правоохранительных органов, и похищали сбережения. Одним из потерпевших стал житель Иловлинского района Волгоградской области. На мобильный телефон ему позвонила подозреваемая и представилась дочерью. Она сообщила, что ее задержали за незаконный оборот наркотиков, после этого передала трубку якобы сотруднику полиции, под видом которого выступал ее сообщник. Он потребовал у мужчины 150 тысяч рублей, чтобы не привлекать ее к уголовной ответственности. Потерпевший перевел на указанный злоумышленником счет все свои сбережения в сумме 50 тысяч рублей. Деньги были обналичены третьим участником группы.
В автомобилях и по местам проживания подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, используемые при совершении мошенничеств, сим-карты, банковские карты и деньги.
Подозреваемые доставлены в Волгоград для проведения следственных действий. Они сознались в содеянном. Возбуждено уголовное дело. По ходатайству следствия мужчинам избрана мера пресечения в виде заключение под стражу, а женщине – в виде домашнего ареста.
Оперативники уже располагают информацией о 18 потерпевших от действий подозреваемых в телефонных мошенничествах, пятеро из которых – жители Волгоградской области, а также о порядке 20 эпизодах попыток мошенничества. 

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