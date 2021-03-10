



Тему организации питания школьников обсудил сегодня первый замминистра просвещения РФ на совещании с губернатором Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, Дмитрий Глушко отметил, что регион занимается данным вопросом не с сентября прошлого года с учетом поручений Президента РФ, а достаточно давно.

Положительно оценил высокопоставленный чиновник также идею модернизации пищеблоков школ в пяти районах Волгограда в рамках муниципально-частного партнерства. «Если мы будем заниматься этим только за счет государства и муниципалитета, то еще десятки лет будем решать эти задачи. Модель, которую коллеги прорабатывают для вложения частных средств в развитие инфраструктуры и превращения школьных столовых в школьные кафе и рестораны, она очень привлекательна», - заявил Дмитрий Глушко.

Напомним, с января 2019 года в Волгоградской области все первоклассники стали получать бесплатные горячие завтраки. К началу 2020-2021 учебного года было отремонтировано 68 пищеблоков, закуплено дополнительное оборудование для столовых. «Мы серьезно подходим к этому вопросу. Организация горячего питания — важная многогранная задача, которая включает много вопросов, которые надо решать, в том числе вопрос обновления пищеблоков и создания современных столовых в учебных заведениях», — отметил Андрей Бочаров.

В ходе встречи также была озвучена инициатива провести в Волгоградской области межрегиональную конференцию по вопросам организации школьного питания.



