Волгоградец оформил полумиллионный кредит на умершую мать





Житель Волгограда может сесть на шесть лет за мошенничество, которое он совершил от имени своей умершей матери. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в конце прошлого года 35-летний житель Тракторозаводского района, ухаживающий за своей неизлечимо больной матерью, с помощью мобильного приложения оформил на нее кредит в сумме более полумиллиона рублей. Имея постоянный доступ к телефону, в день смерти матери мужчина отправил и подтвердил от ее имени заявку в банк. Подозреваемый сознался в содеянном. Деньги, по пояснениям «сыночка», он потратил на личные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



