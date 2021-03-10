«Россети Юг - Волгоград» направит на ремонт электросетевого комплекса Волгограда около 128 млн рублей





Свыше 40 км линий электропередачи и 514 трансформаторных и распределительных подстанций в рамках реализации ремонтной программы отремонтирует в 2021 году «Россети Юг - Волгоград». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на эти цели будет направлено около 128 млн рублей.

В частности, большое внимание будет уделено линиям электропередачи частного сектора Дзержинского, Советского, Кировского и Красноармейского районов. Капитальный ремонт затронет свыше 18% всех трансформаторных подстанций компании, что позволит повысить надежность этих центров питания и обеспечить качественное электроснабжения и жилых домов, и социально значимых потребителей: детских садов, школ, тепловых пунктов и т.д.

В рамках ремонтной программы запланирован монтаж еще 2 тысяч птицезащитных устройств на сетях Ворошиловского района. Это защитит птиц от гибели и обеспечит надежность функционирования энерогооборудования.

Напомним, компания «Россети Юг - Волгоград» обслуживает территорию общей площадью более 859 квадратных километров с численностью населения порядка 1,013 миллиона человек. В состав входит более 1320 трансформаторных подстанций напряжением 6,10/0,4 кВ. Общая протяженность воздушных линий электропередачи составляет 1502 км и 1873 км кабельных линий. Деятельность компании направлена на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, технологическое присоединение новых потребителей, повышение инвестиционной привлекательности распределительного сетевого комплекса Волгограда.



