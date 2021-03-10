Общество

В Волгограде из-за маловодья временно отменили речные трамвайчики до Культбазы

Общество 10.03.2021 11:07
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10.03.2021 11:07


Движение теплоходов по маршруту «Волгоград - Культбаза» временно приостановлено в связи с гидрологической обстановкой. Существующий уровень воды в русле воложки Куропатки является недостаточным для прохода   пассажирских судов указанного маршрута, пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. 
За изменением уровня воды в Волге с помощью водомерного поста, установленного на территории речпорта, ежедневно наблюдают специалисты ООО «Пассажирский порт Волгограда». На протяжении последних нескольких  суток вода поднимается не выше 15 см от  нулевого значения, тогда как для беспрепятственного прохождения теплоходов через протоку  и причаливания  к остановочным пунктам «Щучий Проран» и «Культбаза»  уровень воды  должен превысить отметку в 20 см. Работа речного маршрута «Волгоград - Культбаза» возобновится сразу же при установлении необходимого  уровня воды. Напомним, речные рейсы до Культбазы в этом году стали курсировать 5 марта. 
Добавим, что в Волгограде продолжает работу круглогодичный речной маршрут «Руднева – Сарпинский».  Теплоход ОМ-152 совершает ежедневно 5 рейсов в обоих направлениях.  

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