



Завтра на мостовом комплексе Волжской ГЭС будут проведены тестовые мероприятия по введению реверсивного движения, которые могут обернуться пробками. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, тестирование реверсивного движения будет проходить с 6:00 до 23:00. В целях увеличения пропускной способности на время проведения тестовых мероприятий на это время вводится ограничение движения транспортных средств массой более 3,5 тонн по мостовому переходу в составе Волжской ГЭС.

Автомобилистов в администрации Волжского просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с введением временных ограничений, обращать внимание на установленные в соответствии с временной схемой организации движения дорожные знаки, соблюдать правила дорожного движения, а также планировать маршруты передвижения заранее для предотвращения создания автомобильных заторов. Также водителям рекомендовано по возможности воздержаться в этот день от поездок по мосту через Волжскую ГЭС.

Напомним, что введение реверсивного движения планируется в целях соблюдения сроков дорожных работ на мостовом комплексе ГЭС. С введением реверсивного движения транспортные средства встречных направлений будут пропускать по одной полосе с помощью светофорного регулирования.



