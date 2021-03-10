Тайник с осколочными гранатами обнаружен в Волгограде





Тайник, в котором находилось 20 осколочных ручных гранат РГД-5, обнаружен в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, установлено, что предоставленные на исследование предметы являются промышленно изготовленными снаряженными корпусами ручной гранаты РГД-5 и запалами УЗРГМ-2.





Корпус ручной гранаты РГД-5 снаряжен бризантным взрывчатым веществом – тротилом. Корпус ручной гранаты с установленным в него запалом является окончательно снаряженным боеприпасом и пригодны для производства взрыва.





Возбуждено уголовное дело. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.



