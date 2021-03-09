В Волгоградской области «гуляет» похожая на коронавирус простуда





В Волгоградской области заболеваемость острыми респираторными инфекциями по-прежнему находится ниже эпидемических порогов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора, так, среди детей до двух лет этот показатель фиксируется ниже на 68%, среди детей от 3 до 6 лет – на 48%, от 7 до 14 лет – на 42%, среди всего населения в целом по региону – на 34%. Среди заболевших чуть более половины - это дети. Госпитализация потребовалась 1,3% больным, остальные пациенты получают амбулаторную помощь и выздоравливают в домашних условиях, пояснили в ведомстве. При этом в регионе не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом. Среди больных с признаками ОРВИ определяются вирусы не гриппозной этиологии – риновирус, метапневмовирус. Основные симптомы последнего – кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль, у пятой части пациентов наблюдаются рвота и жидкий стул. Некоторые из этих симптомов, как известно, характерны для коронавируса. Клинические формы этой инфекции – ринофарингит и бронхит.



