Экономика

ГК «Волгострой» занял лидирующие позиции среди волгоградских застройщиков

Экономика 10.03.2021 09:38 Реклама
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10.03.2021 09:38 Реклама


По данным портала Единого реестра застройщиков РФ, ГК «Волгострой» по объему текущего строительства занимает лидирующее место в Волгоградском регионе с долей рынка почти в 21 % и первое среди волгоградских компаний по такому важному показателю как потребительские качества ЖК. 
«Таких высоких показателей мы смогли достигнуть благодаря выводу на рынок совершенно нового объекта – жилого квартала «Волго-Дон», который сейчас строится в Советском районе (Тулака), а также успешному развитию существующих проектов, в частности, открытию продаж в новых домах ЖК «Арбат» и Grand Avenue», – пояснили ИА «Высота 102» в компании. 
Кстати о Grand Avenue. Сейчас ведется строительство нового дома, который расположен вдоль улицы Ангарская. Двухсекционный 19-этажный дом внешне соответствует общему стилю квартала, но внутри – абсолютно новые планировки: квартиры с большими кухнями-гостиными явились ответом на современные запросы покупателей.
«Продажи квартир в новом доме стартовали недавно. При выборе волгоградцы  обращают внимание на отличные планировки, оптимальные метражи (от 42 до 83 кв. м), угловые окна, панорамное остекление лоджий. И это определяет выбор волгоградцев в пользу ЖК Grand Avenue» , – рассказали в компании.
Подробности, запись на показ и бронирование квартир по телефону 50-50-60. 
Застройщик ООО «Селигер» (ГК «Волгострой»). Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ

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