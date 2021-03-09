Онлайн продажи полисов для туристов «Поехали!» опережают прогноз





Новую версию своего онлайн-продукта страхования путешественников «Поехали!», реализуемого на сайте компании с ноября 2019 года, готовит «Росгосстрах».

«В прошлом году «Росгосстрах» реализовал несколько серьезных IT-проектов, позволяющих постоянно расширять возможности онлайн общения страхователей и компании. Это положительно отразилось как на качестве обслуживания клиентов, так и на спросе на онлайн-продукты страхования, — говорит руководитель Блока цифрового бизнеса ПАО СК «Росгосстрах» Дмитрий Литовченко. — 2020 год был очень непростым для сегмента страхования туристов, но мы довольны результатами — объем продаж полисов «Поехали!» оказался в несколько раз лучше прогнозов, которые мы делали с учетом пандемии в середине года».

По словам Дмитрия Литовченко, положительная динамика спроса на полисы для путешественников, которую в компании наблюдают со второго полугодия 2020-го, сохраняется и в этом году. Одно из самых популярных направлений у отправляющихся в поездки клиентов «Росгосстраха» — Объединенные Арабские Эмираты. На втором месте Египет и Турция. На третьем — курорты России.

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, полис страхования «Поехали!» клиент получает на свою электронную почту буквально в течение нескольких секунд после внесения всех данных на сайте «Росгосстраха» и оплаты страховки. Продукт обеспечивает финансовую защиту во время пребывания за границей и поездок по России.