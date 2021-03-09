Онлайн продажи полисов для туристов «Поехали!» опережают прогноз

Общество 09.03.2021 15:09 Новости компаний
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09.03.2021 15:09 Новости компаний
Новую версию своего онлайн-продукта страхования путешественников «Поехали!», реализуемого на сайте компании с ноября 2019 года, готовит «Росгосстрах».
«В прошлом году «Росгосстрах» реализовал несколько серьезных IT-проектов, позволяющих постоянно расширять возможности онлайн общения страхователей и компании. Это положительно отразилось как на качестве обслуживания клиентов, так и на спросе на онлайн-продукты страхования, — говорит руководитель Блока цифрового бизнеса ПАО СК «Росгосстрах» Дмитрий Литовченко. — 2020 год был очень непростым для сегмента страхования туристов, но мы довольны результатами — объем продаж полисов «Поехали!» оказался в несколько раз лучше прогнозов, которые мы делали с учетом пандемии в середине года».
По словам Дмитрия Литовченко, положительная динамика спроса на полисы для путешественников, которую в компании наблюдают со второго полугодия 2020-го, сохраняется и в этом году. Одно из самых популярных направлений у отправляющихся в поездки клиентов «Росгосстраха» — Объединенные Арабские Эмираты. На втором месте Египет и Турция. На третьем — курорты России.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, полис страхования «Поехали!» клиент получает на свою электронную почту буквально в течение нескольких секунд после внесения всех данных на сайте «Росгосстраха» и оплаты страховки. Продукт обеспечивает финансовую защиту во время пребывания за границей и поездок по России.
«В 2020-м за счет роста спроса на дополнительные риски и опции средний чек по полисам «Поехали!» вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом, — отмечает Дмитрий Литовченко. — С учетом этой тенденции и для того, чтобы в полной мере удовлетворить потребности наших клиентов, мы готовим обновление нашего продукта. В него войдет больше дополнительных опций, что сделает нашу страховку для туристов еще более привлекательной».
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