



25 марта в 11.00 на платформе sberbusiness.live состоится открытие онлайн- форума для предпринимателей Волгоградской области «СБЕР Бизнес|Live» «Перезагрузка бизнеса».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в ходе 3,5-часового форума ведущие эксперты в области маркетинга, финансового учета, управления продажами и диджитал-продвижения разберут реальные кейсы волгоградских предпринимателей и поделятся с ними инструментами, которые помогут сделать их бизнес лучше и эффективнее.

Хэдлайнерами события станут: известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн и не менее известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года Максим Батырев. Также свои лекции участникам форума прочтут предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов и доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Сбербанк в Волгограде открыт к сотрудничеству и всегда готов оказать поддержку представителям малого и среднего бизнеса. Помимо непосредственно финансовых инструментов мы активно внедряем в регионе образовательные проекты и программы, которые помогают развивать бизнес еще эффективнее. Показав свою востребованность, форум «СБЕР Бизнес | Live» уже второй раз будет проводиться в Волгограде наряду с другими крупными городами нашей страны, открывая доступ региональному бизнес-сообществу к современным инструментам и практикам ведения бизнеса».

В этом году форум проходит в онлайн режиме, а это значит, что советы от признанных экспертов станут еще доступнее для представителей предпринимательского сообщества, работающих, в том числе, и в уголках нашего региона. Регистрация на бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса» доступна по ссылке . Участие бесплатное.



