В Волгограде вновь задержали юных угонщиков автомобилей





В Волгограде задержаны 17-летний и 18-летний приятели по подозрению в угоне двух автомобилей и попытке угона еще восьми машин. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, с субботы в дежурную часть полиции стали поступать заявления от жителей Советского района, сообщавших об угонах или попытках угона своих отечественных автомобилей, припаркованных около домов по местам жительства.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции №6 (Советский район) Управления МВД России по Волгограду установили личности и задержали двоих подозреваемых в совершенных преступлениях. Ими оказались 18-летний неработающий и нигде не учащийся местный житель и его 17-летний приятель. Оба сознались в содеянном.

Установлено, что подозреваемые вскрывали и пытались угнать чужие автомашины с целью покататься. Два отечественных ВАЗа им удалось угнать, остальные восемь – только повредить и вскрыть.

В настоящее время 17-летний задержанный находится под стражей, 18-летний – под домашним арестом.