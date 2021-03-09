В Волгограде вновь задержали юных угонщиков автомобилей

Происшествия 09.03.2021 12:27
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09.03.2021 12:27
В Волгограде задержаны 17-летний и 18-летний приятели по подозрению в угоне двух автомобилей и попытке угона еще восьми машин. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, с субботы в дежурную часть полиции стали поступать заявления от жителей Советского района, сообщавших об угонах или попытках угона своих отечественных автомобилей, припаркованных около домов по местам жительства.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции №6 (Советский район) Управления МВД России по Волгограду установили личности и задержали двоих подозреваемых в совершенных преступлениях. Ими оказались 18-летний неработающий и нигде не учащийся местный житель и его 17-летний приятель. Оба сознались в содеянном.
Установлено, что подозреваемые вскрывали и пытались угнать чужие автомашины с целью покататься. Два отечественных ВАЗа им удалось угнать, остальные восемь – только повредить и вскрыть.
В настоящее время 17-летний задержанный находится под стражей, 18-летний – под домашним арестом.
На днях, напомним, полицейские задержали двоих подростков и их 18-летнего приятеля за угон "ВАЗ-2115", припаркованного около одного из домов по ул. 8-ой Воздушной Армии. Товарищи признались, что хотели покататься на чужой машине.
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