84-летний мужчина погиб при пожаре в Волгоградской области

Происшествия 09.03.2021 11:22
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09.03.2021 11:22
84-летний мужчина погиб при пожаре в деревянном доме, расположенном в хуторе Петровский Урюпинского района. Об этом ИА «Высота 102» сообщили местные жители. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в 01.44 оперативному дежурному поступил сигнал о возгорании домовладения на улице Речной. Спустя час огонь был потушен. Причина происшествия устанавливается.
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