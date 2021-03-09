Происшествия

84-летний мужчина погиб при пожаре в Волгоградской области

Происшествия 09.03.2021 11:22
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09.03.2021 11:22


84-летний мужчина погиб при пожаре в деревянном доме, расположенном в хуторе Петровский Урюпинского района. Об этом ИА «Высота 102» сообщили местные жители. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в 01.44 оперативному дежурному поступил сигнал о возгорании домовладения на улице Речной. Спустя час огонь был потушен.  Причина происшествия устанавливается. 

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