



В администрации Волгоградской области назначили новых кураторов подразделений, за которые ранее отвечал вице-губернатор Андрей Косолапов. Как сообщили ИА "Высота 102" в органе исполнительной власти региона, инспекция Госжилнадзора и комитет ЖКХ теперь находятся в зоне ответственности заместителя главы региона Владимира Марченко. За комитетом природных ресурсов, лестного хозяйства и экологии теперь следит вице-губернатор Анна Писемская.

Напомним, Андрей Косолапов ушел с поста заместителя губернатора Волгоградской области 4 марта. В этой должности он проработал 1 год и 4 месяца. Ранее возглавлял Волгоградскую городскую думу.