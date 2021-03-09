Несладкая парочка: снег и ветер не отпускают Волгоградскую область





Сегодня в Волгоградской области снова ожидается снег, в том числе мокрый, местами с дождем. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, днем в Волгограде температура воздуха прогреется до 0...+2º. По области будет несколько холоднее - от нуля до 5 градусов мороза. Ночью в отдельных районах столбик термометра и вовсе опустился до -11º.

Неприятный северо-западный ветер по-прежнему буйствует в регионе. Местами его порывы составят 15-20 метров в секунду.



