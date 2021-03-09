Общество

Несладкая парочка: снег и ветер не отпускают Волгоградскую область

Общество 09.03.2021 07:28
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09.03.2021 07:28


Сегодня в Волгоградской области снова ожидается снег, в том числе мокрый, местами с дождем. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Волгоградский  ЦГМС, днем в Волгограде температура воздуха прогреется до 0...+2º. По области будет несколько холоднее - от нуля до 5 градусов мороза. Ночью в отдельных районах столбик термометра и вовсе опустился до -11º.
Неприятный северо-западный ветер по-прежнему буйствует в регионе. Местами его порывы составят 15-20 метров в секунду.

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