Культурная жизнь начинается в ЦПКиО Волгограда

Общество 08.03.2021 11:04
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08.03.2021 11:04
Серия выставок, посвященных истории и культуре городов-побратимов Волгограда, начинается в Центральном парке культуры и отдыха с 10 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, первая экспозиция будет посвящена итальянскому городу Турин, с которым договор о дружественных связях был подписан в 1961 году. На стендах будет рассказана история города, перечислены его культурные достопримечательности и особенности, а также интегрированы QR-коды.
Всего у Волгограда 21 город-побратим. Организаторы обещают обновлять экспозицию информацией о других городах каждые 10 дней.
Серия выставок продлиться до 30 сентября.
Напомним, что в ЦПКиО возобновились и строительные работы. В парке укладывают брусчатку на тех участках тротуаров, где работа была не завершена. Также специалисты приступили к замене погибших деревьев и кустарников. Вместо них в парке появится свыше 190 молодых и здоровых деревьев, большая часть которых – крупномеры высотой 3-4 метра. Как уже сообщало информагентство, весной здесь будут высажены клены, березы, липа, рябина, сосна, ель, а также фруктовые деревья - вишня, яблоня, слива, груша.
Напомним, что недавно в ООО «Парк», которое выступает концессионером ЦПКиО, сменилось руководство. К прежнему начальнику были нарекания из-за низких темпов работ по благоустройству парка.
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