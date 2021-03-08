В Волгограде Роспотребнадзор знает, как избежать "тихого ужаса" на Масленицу





Перечень рекомендаций по подготовке к Масленице подготовило Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Как следует из опубликованных сайте ведомства материалах, веселый праздник запросто может обернуться пищевым отравлением, если не следовать здравой логике и советам санитарных врачей. Масленичная неделя стартует уже завтра, 9 марта, и завершится массовыми гуляниями и сожжением чучела в воскресенье.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что при выборе молочных продуктов нужно обращать внимание на этикетку, где указаны состав продукции, условия хранения и срок годности. "Учитывайте, что молоко и молокосодержащий продукт – это разная по качеству и составу продукция. Сырое молоко можно купить на рынке, но только если у продавца есть разрешение ветеринарно-санитарной лаборатории, а перед употреблением надо обязательно прокипятить его", - отметили в ведомстве. А вот в сливочном масле не должно быть растительных жиров.

В Федеральной службе в сфере защиты прав потребителей отмечают, что у хорошей муки должен быть приятный вкус, немного сладковатый. "Именно из такой муки получатся вкуснейшие блины. Покупая муку, обращайте внимание на ее сорт. Самый нежный сорт муки — это высший", - указано в рекомендациях. Лучше покупать муку в бумажных пакетах, чтобы она могла «дышать» и дольше сохранять свои свойства. Мука при этом должна была сухой и слегка поскрипывать между пальцами.

При покупке яиц нужно учитывать, что их продажа запрещена там, где реализуют нефасованные продукты, готовые к употреблению. Серьезную опасность могут таить яйца с истекшим сроком годности, загрязненной скорлупой, с насечкой, «тек», «бой».

В случае покупки готовых блинов в местах празднования Масленицы Роспотребнадзор настоятельно советует присмотреться к торговым палаткам и продавцам на предмет соблюдения санитарной гигиены. Перед тем, как съесть свежеиспеченное горячее лакомство, напоминают в профильном ведомстве, необходимо обработать руки - к примеру, влажными салфетками.











