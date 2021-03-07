Происшествия

В Волгограде коммунальная авария оставила проблемную девятиэтажку без горячей воды

Происшествия 07.03.2021 14:49
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07.03.2021 14:49


В Ворошиловском районе Волгограда девятиэтажка осталась без горячей воды из-за коммунальной аварии. Как сообщили ИА "Высота 102" в ООО "Концессии водоснабжения", в настоящее время ведутся работы по восстановлению трубопровода диаметром 100 мм рядом с домом №9 по улице Ростовской. Заявка на устранение порыва поступила сегодня - аварийная бригада быстро выехала на место. По предварительным оценкам, работы будут завершены сегодня.
Жильцы многоэтажки, между тем, заявляют, что в последние несколько дней горячей воды в их квартирах не было - максимум теплая.
«Мы звонили куда только можно. В концессиях поясняли, что проблемой занимается наша УК. Приходили слесари и замеряли температуру воды, которая оказалась не более 38 градусов. Это потолок. Купаться совершенно некомфортно»,- рассказала жительница дома Кристина Шиман. 
По словам жителей дома №9 по улице Ростовской, и до аварии в девятиэтажке были сложности с подачей воды. "Либо слабое давление и вода еле течет, либо идет еле теплая. Это порядком поднадоело", - говорят добропорядочные плательщики коммунальных услуг.


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