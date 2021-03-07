Под Волгоградом напуганная кредитом женщина перевела полмиллиона мошенникам

Происшествия 07.03.2021 11:22
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07.03.2021 11:22
Полмиллиона рублей лишилась 49-летняя жительница Волжского, испугавшись сообщения о якобы оформленном на нее кредите. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, женщину обманул мошенник, который позвонил потерпевшей и представился банковским сотрудником. Он сообщил об оформленной на женщину онлайн-заявке на получение кредита и убедил ее перечислить сбережения на якобы безопасный счет. Таким же образом мошенник обманул 29-летнюю жительницу Ворошиловского района Волгограда, со счета которого похитил более 100 тысяч рублей.
Жертвой мошенника за минувшие сутки стала 81-летняя жительница Краснооктябрьского района. Она лично перечислила на несколько неизвестных счетов 400 тысяч рублей. А 29-летняя жительница Городищенского района выполнила под диктовку злоумышленника ряд операций в банкомате и лишилась 30 тысяч рублей.
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