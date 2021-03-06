



С наступлением снегопада на улицы Волгограда выведены 66 единиц спецтехники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии города, из-за ухудшения погодных условий дорожно-коммунальные службы приступили к обработке дорог и пешеходных дорожек противогололедными реагентами.

Также службы задействовали 44 комбинированно-дорожные машины и тракторы-щетки.

В первую очередь внимание будет уделено уборке остановок, парковок и тротуаров. Для безопасности автотранспорта службы уже использовали 193 тонны песко-соленой смеси.

ТСЖ и управляющие компании должны будут отвечать за комфортное перемещение волгоградцев у подходов к подъездам, тротуарам и проезжей части во дворах.

Сегодня дежурные машины патрулировали и при необходимости обрабатывали проблемные зоны.

Если температура понизится, то коммунальные службы задействуют дополнительное количество техники.



