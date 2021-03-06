Сотрудники ГИБДД вручили волгоградским автоледи тюльпаны





Сегодня на оживленных магистралях сотрудники ГИБДД дарят цветы волгоградским женщинам-водителям. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по традиции в преддверии Международного женского праздника сотрудники Госавтоинспекции проводят акцию «Цветы для автоледи».

Обычную проверку документов заменили на тюльпаны и теплые слова. Вручили инспекторы и предупреждающие листовки о мошенниках.

В Волжском, Волгограде и на посту ДПС в Среднеахтубинском районе сотрудники ГИБДД поздравили десятки женщин за рулем и тех, кто только готовится стать полноправным участником дорожного движения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области